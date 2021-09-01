İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Hastane önünde skandal umursamazlık sonrası o sağlıkçılar hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa’da, 66 yaşındaki kalp hastası Güllü Gülfidan isimli kadın, Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde bankta otururken fenalaştı.

Kadının yere yığıldığını gören vatandaşlar, hastane personeline ve güvenlik görevlilerine durumu haber verdi.

Sağlık personeli 112'nin aranmasını istedi

Hastane görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmadan müdahale edilemeyeceğini söyleyince, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Arbede yaşandı

Bölgede yükselen tansiyon sonrası, vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Kadını kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, 112’ye ihbarda bulunduktan sonra sağlık görevlileri gelerek kadına kalp masajı yaptı.

Umursamazlık hakkında inceleme başlatıldı

Durumu ağırlaşan kadın, kaldırıldığı acil serviste yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Hastane önüne ambulans çağırdık”

Hastaneye personelinin tedavisi için gelen Sıtkı Helvacı, olay anına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Personelimi hastaneye götürmüştüm. Bahçede yerde yatan bir hanımefendi gördük. Yanına gittiğimizde yaklaşık 10 dakikadır yerde yatıyordu. Çağırmışlar ama içeriden kimse müdahale etmiyordu. Biz de tekrar gittik, güvenlik görevlilerine, polise tek tek söyledik, ama kimse dışarıdaki hastaya müdahale edemeyeceğini söyledi. Biz de hastane önüne ambulans çağırdık.

“İlk düştüğünde nefes alıyordu”

Ambulans yaklaşık 20 dakika sonra geldi. Hastanede olduğumuz halde kadına müdahale edilmedi. Burası Bursa’nın en modern ve en büyük hastanesi. Burada bir dram yaşandı. Hanımefendi, kimse müdahale etmediği için göz göre göre öldü. İlk düştüğünde nefes alıyordu.

“Biz hastayı içeriye taşıyacaktık, dokunmamızı istemediler”

Kimseye müdahale ettirmediler. Çünkü sorumluluk alacağımızı söylediler. Dokunmamızı istemediler. Biz hastayı içeriye taşıyacaktık. İçeriye girdiğimizde, doktorlar da dışarıda olduğu için, biz müdahale edemeyiz dediler. Güvenlik görevlileri de biz anons geçtik, yapacak bir şeyimiz yok dediler. Ambulans geldiğinde de dışarıdaydılar ve müdahale yaptılar. Tam bir rezaletti.”