İnsan hakları zırvalığı İsrail’e dokununcaya kadarmış! ABD’den sonra şimdi de Almanya zorbalığı

Batı Filistinli mazlumlar konusunda iki yüzlü tutumunu sürdürüyor.

İşgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırıma, uluslararası toplumda tepki selseri yükselmeye devam ediyor.

ABD'deki üniversiteler İsrail karşıtı göstericilere polis şiddeti uygulanırken, Almanya'dan da tepkilere sebep olan görüntüler geldi.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar ülkenin dört bir yanına yayılmış, ABD polisi ve medyası Filistin'e özgürlük için sesini yükselten göstericileri "terörist" olarak yaftalamıştı.

Batı'nın özgürlük anlayışı ifşa oldu!

İnsan hakları, demokrasi ve özgürlük konularında sık sık dünyaya "ders" vermeye kalkan ABD ve AB ülkeleri, söz konusu İsrail olunca iki yüzlü tutumları nedeniyle birer birer ifşa oldu. ABD'nin ardından bu kez Almanya'dan skandal görüntüler geldi.

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Almanya'dan skandal görüntüler!

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Gazze katliamına karşı sesini yükselten ve Filistin'e özgürlük çağrısında bulunan göstericilere orantısız güç kullandı Başbakanlık binasının yanındaki parkta Filistin'e destek amacıyla eylem yapan göstericilere Alman polisi saldırdı.

Alman hükümetinin, Filistin destekçileri tarafından kurulan "Gazze ile Dayanışma" kampını boşaltma kararı aldığı bildirildi. Kararın ardından Alman polisi kampı boşaltmak için müdahalede bulundu.