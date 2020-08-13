"İnsan Hakları Semerkant Forumu" video konferans yoluyla düzenlendi

TAŞKENT (AA) - Gençlik haklarının tartışıldığı "İnsan Hakları Semerkant Forumu" video konferans yoluyla yapıldı.



Özbekistan hükümetinin girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, BM Kalkınma Programı, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, AGİT Özbekistan Proje Koordinatörlüğü ve Özbekistan İnsan Hakları Milli Merkezi tarafından organize edilen foruma, dünyanın 50’den fazla ülkesi ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda yetkili ile uzman, video konferans yoluyla katıldı.

Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'nın açılışını yaptığı forumda, gençlik haklarına ilişkin uluslararası standartların geliştirilmesi, gençlerin hak ve hukuku ile istikrarlı kalkınma hedefleri, gençlere insan hakları eğitimi, barış ve güvenliğin geliştirilmesinde gençlerin rolü konularında oturumlar düzenlendi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Narov, burada yaptığı konuşmada, forumun tam zamanında yapılan bir etkinlik olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili krizden en fazla gençlerin etkilendiğini, bu yüzden gençlerin devlet, hükümet ve sivil toplum örgütlerinin desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Dünya genelinde çeşitli gençlik meselelerinin ele alındığı forumda, ülkelerin kalkınmasıyla ilgili süreçte, barış ve istikrarın sağlanmasında, istikrarlı kalkınma ve insan haklarının temin edilmesinde gençlerin rolü ve yer alması konuları tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de forum katılımcılarına kutlama mesajı gönderdi.

Forumun sonunda "Gençlik 2020: Küresel Dayanışma, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Hakları Semerkant Deklarasyonu" kabul edildi.

Kasım 2018'de ilk defa düzenlenen İnsan Hakları Semerkant Forumu'nun sonunda Semerkant Deklarasyonu kabul edilmişti.



