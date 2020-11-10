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Aktüel İnsan Hakları İzleme Örgütünden yangın bombalarıyla ilgili yasal düzenleme çağrısı
Aktüel

İnsan Hakları İzleme Örgütünden yangın bombalarıyla ilgili yasal düzenleme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:14:58 -
İnsan Hakları İzleme Örgütünden yangın bombalarıyla ilgili yasal düzenleme çağrısı

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sivillerin yangın bombaları nedeniyle daha fazla acı çekmesinin engellenmesi için yasal boşlukların doldurulması çağrısı yaptı.

HRW ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Uluslararası İnsan Hakları Kliniği, "Baştan Sona Her Şeyi Yaktılar: Yangın Bombalarının İnsani Maliyeti ve Uluslararası Hukukun Limitleri" başlıklı 45 sayfalık bir rapor yayımladı.

Raporda, yangın bombalarının neden olduğu korkunç yanıklar ve hayat boyu süren acıların hükümetlerin halihazırdaki anlaşmalarını acilen gözden geçirmelerini gerektirdiği vurgulandı.

Tarafların son zamanlardaki çatışmalarda kullandığı beyaz fosforun da aralarında olduğu yangın bombalarının fiziksel, psikolojik ve sosyoekonomik zararlarının ele alındığı raporda, söz konusu patlayıcılarla ilgili daha güçlü yasalara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Raporda, bazen kemiklerde şiddetli yanıklara, solunum rahatsızlıklarına, enfeksiyona, şoka ve organlarda hasara yol açan yangın bombaları nedeniyle zamanla insanların sakat bile kalabildiği aktarıldı.

Felaketzedeler, görgü şahitleri, yanık uzmanları, sahada görevli doktorlar ve hemşirelerle görüşülerek ve tıp dergilerindeki araştırmalara dayanarak hazırlanan raporda, Afganistan, Gazze ve Suriye'den örneklere de yer verildi.

Raporda, yangın bombalarının, Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) kapsamına girdiği anımsatıldı.

Ancak bu sözleşmenin, bazı yasal boşluklar nedeniyle etkinliğinin kısıtlandığına dikkati çekilen raporda, taraf ülkeler, bu boşlukları doldurmaya davet edildi.

Metne imza atan ülkelerden sözleşmenin yeterliliği üzerine görüşmeleri istenen raporda, CCW'nin yıllık toplantısının 11-13 Kasım'da BM Cenevre ofisinde düzenlenmesinin planlandığı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendiği hatırlatıldı.

Raporda, sözleşmeye taraf ülkelere yeni bir toplantı tarihi belirlenene kadar yangın bombalarıyla ilgili bir çalışmayı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

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