İnsan Hakları İzleme Örgütü 'Ölümcül' diyerek duyurdu!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Siyonist rejimin 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını ve bunun başta çocuklar olmak üzere bölgedeki tüm insanlar için ölümcül olduğunu vurguladı.

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

Siyonistlerin 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada, Siyonist rejimin hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

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