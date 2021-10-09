İnsan başlı domuz şoke etti! Maranki'den çarpıcı sözler!
Domuzun baş kısmının insan kafası şeklinde olduğu görülen bir video paylaşan Ahmet Maranki, bugün insan genini domuza aktardıklarını yarın da domuz genini insana aktaracaklarını belirtti.
yeniakit.com.tr
Yazar Ahmet Maranki'nin paylaştığı bir video şoke etti. Maranki'nin paylaştığı videoda, geniyle oynandığı tahmin edilen bir domuzun baş kısmının insan kafası şeklinde olması dikkat çekti.
Maranki, bugün insan genini domuza aktardıklarını yarın da domuz genini insana aktaracaklarını belirtti.
Ahmet Maranki sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
Şok…. Domuz-insan-varlıkları! Bu, insan genlerini hayvanlara "aşılayarak"korkmayın bilimsel çalışma⁉️yarın tersini de yapabilirler⁉️ korkun☠️
Aşılar,CRISPR-CAS9 gen makasşırıngalarıdır! aşılananların çocukları nemi olur diyorsunuz