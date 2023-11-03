İnsan artığı şarkıcı Gazzeli çocuklar ile böyle dalga geçti

Ermeni asıllı ABD’li şarkıcı, oyuncu Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı'nda çocuklarına giydirdiği kıyafetler, Gazze'de bombardımanda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklara benzetildi.

Paylaşımlarına tepki yağdı

İşgalci İsrail tarafından katledilen çocuklar ile ilgili hiçbir eleştiride bulunmayan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımıyla tepki gördü.

Kardashian'ın üzerine forma giydirdiği çocuklarının İsrail saldırılarında şehit edilen Gazzeli çocuklara olan benzerliğine tepki gösterildi:

-En kötüsünü yaşaman dileğiyle…

-Bu nasıl bir vicdansızlık!

-Konu Müslüman bir çocuk olduğunda sizin için nasıl da önemsiz değil mi!