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"İnşallah Romanya'dan yeni rekorlarla döneriz"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Son 2 Avrupa Şampiyonası'nda tam 10 kez İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Romanya'da madalya sayılarımızı artırmak ve yine bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz"

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:08
"İnşallah Romanya'dan yeni rekorlarla döneriz"


İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli takımdan önemli başarılar beklediklerini belirtti.

Serbest Güreş Milli Takımı ile Romanya'ya giden Aydın, yaptığı açıklamada, büyüklerde bu yılki ilk önemli şampiyonaya çıkacaklarına dikkati çekerek, "Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklarımızı tamamladık. İlk olarak serbest stilde mindere çıkacağız. Ardından kadın güreşçilerimiz ve son olarak da grekoromen stildeki sporcularımız madalya arayacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarıları hatırlatan Aydın, şu görüşlere yer verdi:

"Dağıstan, güreş sporunun çok ilgi gördüğü bir yer. Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonada Türkiye 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı. 2017 yılında ise Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştık. Bunlar gerçekten de tarihi başarılar. Son 2 Avrupa Şampiyonası'nda tam 10 kez İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Romanya'da madalya sayılarımızı artırmak ve yine bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Milli takımlarımızın kamplarını tek tek ziyaret ettim. Sporcularımızın kazanma azimlerini bizzat gördüm. Bu da beni fazlasıyla memnun etti. İnşallah Romanya'dan yeni rekorlarla döneriz."

Şampiyonada mücadele edecek kadın milli takımı 8 Nisan Pazartesi günü, grekoromen milli takımı ise 10 Nisan Çarşamba günü Bükreş'e gidecek.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:08
  1. Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Musa Aydın
  4. Türkiye Güreş Federasyonu

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