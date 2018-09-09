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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

09 Eylül 2018 Pazar 18:03
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

 Yenişehir Mahallesi'nde bir inşaata çalışan Siyami Orkan (49), dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metreden beton zemine düştü. 

Çevredekilerin yardımıyla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Orkan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:03
  1. inşaattan düşme
  2. Sivas
  3. İŞÇİ

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