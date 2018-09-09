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İnşaattan beton zemine düşen işçi kurtarılamadı

Sivas'ta çalıştığı inşaatta, yaklaşık 4 metreden beton zemine düşerek ağır yaralana işçi Siyami Orkan (49) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:07
İnşaattan beton zemine düşen işçi kurtarılamadı

Olay Yenişehir Mahallesi Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Siyami Orkan dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Orkan, çevredekilerin yardımı ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Orkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orkan'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:07
  1. Erzurum
  2. Sivas
  3. İnşaat kazası
  4. inşaattan düşen işçi öldü
  5. iş kazası
  6. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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