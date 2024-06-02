İnşaatta plastik tuğla devri! Sağlamlıkta çeliğe meydan okuyor

Üstünden tank geçse kırılmayacak, inşaat sektörü için geliştirdikleri plastik tuğla ile plastik atıkları geri dönüştürüyorlar.

İnşaat sektörünün yeni gözdesi plastik tuğla, üstünden buldozer geçse de ‘bana mısın’ demiyor! Plastik kirliliği dünyamızı tehdit etmeye devam ederken, ülkeler bu sorunu çözmek için yaratıcı yöntemler peşinde. Neyse ki, bazı şirketler plastiklere yeni bir anlam kazandırarak bu kirliliği azaltmayı kafasına koymuş. Kanada merkezli Plaex şirketi, plastik atıkları dayanıklı yapı tuğlalarına dönüştürerek bu alanda lider olmak istiyor. Peki plastik tuğla ile apartman yapılabilir mi?

İnşaat sektöründe plastik tuğla, geleceğin yapı malzemesi olabilir mi?

Plaex, plastik atıkların yüzde 90’ını kullanarak neredeyse yok edilemez plastik tuğla üretiyor. Bu tuğlalar, bir buldozerin gücüne bile dayanabiliyor. Instagram kullanıcısı Eagle Eye tarafından paylaşılan bir videoda, bu tuğlaların nasıl yapıldığı ve neden bu kadar dayanıklı olduğu anlatılıyor.

Videoda verilen bilgiye göre, inşaat sektöründe kullanılan bu plastik tuğlaların basit tasarımı sayesinde, montaj sırasında alet gerektirmiyor. İnşaatta kullanılan her bir plastik tuğla yaklaşık 2,3 kg ağırlığında ve standart tuğlalardan üç kat daha sağlam.

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Plastik kirliliği, üretiminin artmasıyla birlikte günlük hayatımızda büyük bir sorun haline geldi. Üretilen plastiğin yüzde 79’u çöplüklere veya okyanuslara atılıyor ve sadece yüzde 10’dan azı geri dönüştürülüyor. Plastik atıklar, metan gibi gezegen ısıtıcı gazların salınmasına neden oluyor ve bu gazlar, karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir şekilde Dünya’yı ısıtıyor.

Ayrıca, mikroplastikler besin zincirimize girerek sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yediğimiz yemeklere bulaşıyorlar. Plaex’e göre, inşaat sektörünün kullanacağı bu plastik tuğla hem yapı malzemesi hem de çevresel çözümler sunuyor. Bu tuğlalar, artan nüfus için uygun maliyetli konutlar inşa ederken atık miktarını da azaltıyor. Ayrıca, diğer şirketler ve markalar da plastik ambalajlardan vazgeçerek çevre dostu alternatiflere yöneliyor.