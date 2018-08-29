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İnşaatta maliyetler artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
İnşaatta maliyetler artıyor

Buna göre, inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 3,26, işçilik endeksinde yüzde 0,11 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 30,84, işçilik endeksi yüzde 16,09 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,87 artış yaşandı. Haziranda mayıs ayına göre, malzeme endeksi yüzde 3,41, işçilik endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 29,23, işçilik endeksi yüzde 16,01 yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
  1. TÜİK
  2. Türk inşaat sektörü

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