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İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı

Nazilli'de bir inşaatta meydana gelen alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müteahhit Mehmet Tokgöz (38), borç-alacak tartışmasında Can K. (36) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Seken kurşunlardan biri Nazilli Belediyesi temizlik işçisi Ali Özdemir'in omzuna isabet etti. Polis, şüpheli Can K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kurtuluş Mahallesi, 93 Sokak'taki bir inşaata saat 12.30 sıralarında gelen Can K., iddiaya göre, müteahhit Mehmet Tokgöz ile borç-alacak yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden tabancasını çıkaran Can K., Tokgöz'e peş peşe 4 el ateş etti. Seken kurşunlardan biri de kaldırımdaki Nazilli Belediyesi temizlik işçisi Ali Özdemir'in omzuna isabet etti. Can K. olayın ardından kaçtı.

Yaralılar Tokgöz ve Özdemir, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, şüpheli Can K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
  1. Aydın
  2. Nazilli
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