İnşaatta başına demir plaka düştü! Talihsiz kazada işçi hayatını kaybetti
Samsun’un İlkadım ilçesinde özel hastane inşaatında çalışan 50 yaşındaki Salih Koca, başına demir plaka düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca kurtarılamadı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde özel hastane inşaatında yaşanan iş kazası ölümle sonuçlandı. Olay, 27 Nisan saat 13.30 sıralarında Kale Mahallesi’ndeki özel hastane inşaatında meydana geldi. Salih Koca, giriş kat asansör boşluğunda çalıştığı sırada, çatı katında bulunan demir plaka başına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koca, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, çatı katında izolasyon işi yapan S.Y. (46), R.Y. (37) ve S.Y.’yi (25), ‘Taksirle öldürme’ suçlamasıyla gözaltına aldı.