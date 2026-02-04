  • İSTANBUL
Yerel İnşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
Yerel

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay'da çalıştığı binanın 5'inci katından düşen 35 yaşındaki inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Olay, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede inşaat halinde olan binada çalışan 35 yaşındaki Nidal İsmail, 5'inci kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerde inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanındaki çalışmalarının ardından inşaat işçisinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

