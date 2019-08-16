İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatta çalışan Cihan Dalaklı (38), binanın 4'üncü katından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dalaklı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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