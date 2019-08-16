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İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

16 Ağustos 2019 Cuma 21:30
İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatta çalışan Cihan Dalaklı (38), binanın 4'üncü katından beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dalaklı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:30
  1. inşaat
  2. İş kazası
  3. yüksekten düşme

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