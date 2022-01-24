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Teknoloji İnşaatı sürüyor! Türkiye Avrupa'da 2'nci olacak
Teknoloji

İnşaatı sürüyor! Türkiye Avrupa'da 2'nci olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yapımı devam eden ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı ile ilgili paylaşım yaptı. Söz konusu yapı tamamlandığında Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisi olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 19:07:00 -
İnşaatı sürüyor! Türkiye Avrupa'da 2'nci olacak

TUSAŞ, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin yapımı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Gurur ve mutlulukla" ifadeleri kullanıldı.

Ses altı rüzgar tüneli

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde hava araçlarının rüzgâr tüneli testlerinin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı sürüyor.

Rüzgâr tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.

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