İnşaatı sürüyor! Türkiye Avrupa'da 2'nci olacak

TUSAŞ, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin yapımı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Gurur ve mutlulukla" ifadeleri kullanıldı.

Ses altı rüzgar tüneli

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde hava araçlarının rüzgâr tüneli testlerinin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı sürüyor.

Rüzgâr tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.