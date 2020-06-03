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Yerel

İnşaat sırasında balıkların öldüğü görülmüştü... Harekete geçildi!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşa edilen barajın bulunduğu Göksu Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:28:00 -
İnşaat sırasında balıkların öldüğü görülmüştü... Harekete geçildi!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçen Göksu Çayı'nın akış yönü, yapımına başlanan Çetintepe Barajı inşaatı nedeni ile değiştirildi. Çayda ise balık ölümleri meydana geldi.

Yöre halkı tedirgin olurken Gölbaşı ilçe Kaymakamı Mutlu Köksal, durumu Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekipler, balık ölümlerin yaşandığı bölgeye gelerek, numune aldı. Balık ölümlerinin nedeni, alınan numunelere laboratuvar ortamında yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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