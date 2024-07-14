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Ekonomi İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
Ekonomi

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:31:00 -
İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, mayıs ayı itibarıyla 1 milyon 824 bin kişiye yaklaşırken, bu rakam son 99 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4.3 artışla 15 milyon 669 bin 792 kişiye yükseldi. Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 1 milyon 823 bin 929’a çıktı.

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