İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 arttı TÜİK'in yayınladığı eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Hizmet sektörü güven endeksi eylülde yüzde 0,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3 artış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında 89,1 iken, bu ay yüzde 0,2 artarak 89,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,5 iken, bu ay yüzde 8,3 yükselerek 60,1’e çıktı.

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