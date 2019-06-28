İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar $’a gidiyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, bu yıl ikincisi “Fırtınalı Havada Dümende Olmak” başlığıyla düzenlenen Türkiye İMSAD Gündem Buluşmalarının açılışında yaptığı konuşmada, inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin verileri paylaştı.

Sektör büyüklüğünün son yıllarda özellikle iç pazarda inşaattaki daralma sonrası 100 milyar dolara gerilediğini dile getiren Erdoğan, bunun 21,5 milyar dolarının ihracat, geri kalanının ise iç pazarı temsil ettiğini söyledi.

“İnşaat malzemelerinde önemli pazarlarımız sanılanın aksine AB ülkeleri ve ABD. Gelişmiş ülkelere daha fazla ihracat yapıyoruz” diyen Erdoğan, “Sektörün yeniden canlanması için şantiye yerine yenileme pazarını devreye almalıyız. İşin kozmetiğinden yani boyadan vesaire bahsetmiyorum. Esas iklimlendirme, ısıtma-soğutma, aydınlatma, yangın güvenliği gibi konulardan bahsediyorum” diye konuştu.