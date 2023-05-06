İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 7 alt sektörde artış gösterdi

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2023’ün şubat ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. İnşaat malzemeleri sanayisindeki 22 alt sektörün 15’inde üretim gerilerken 7’sinde ise üretim arttı. En yüksek artış yüzde 35,6 ile metal kapı ve pencere sektöründe yaşanırken, ikinci sırada yüzde 23,3 artış ile ahşap inşaat malzemeleri, üçüncü sırada ise yüzde 15,3 ile elektrikli aydınlatma ekipmanları yer aldı.

Depremin olumsuz etkileri mart itibarıyla gerilemeye başladı

Şubat ayında üretimde en yüksek gerileme yaşanan alt sektör yüzde 30,8 ile demir çelikten inşaat ürünleri olurken, çimento üretimi de yüzde 27,6’lık düşüşle ikinci sırada yer aldı. Parke ve yer döşemeleri yüzde 19 ile en çok düşüş görülen üçüncü sektör oldu. Yüzde 16,6 ile seramik kaplama malzemeleri ise dördüncü sırada yer aldı.

Deprem afeti ile öncelikle deprem bölgesinde yer alan inşaat malzemeleri üretimi büyük ölçüde durdu. Diğer bölgelerde de gerilemeler yaşandı. Raporda, şubat ayında meydana gelen depremlerin üretim üzerindeki bu olumsuz etkisinin mart ayından itibaren azalmaya başladığı belirtildi.

Deprem bölgesine yapılacak yatırımlar sektörü hareketlendirecek

Yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporunda, şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası inşaat sektöründe depremselliğin en önemli belirleyici haline geldiği vurgulandı. Bu çerçevede öncelikle depremin yaşandığı 11 ildeki konut, konut dışı bina ve alt yapı yeni yatırımları sektörde iş potansiyeli yarattı. Yine bölgedeki onarım ve güçlendirme faaliyetlerinin de özellikle yenileme pazarını canlandıracağı belirtildi.

Ekonomi politikalarının değişimi sektörü etkileyecek

Raporda, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler sonrası inşaat malzemeleri sanayisini etkileyecek birçok gelişmenin yaşanması öngörüldü. Söz konusu gelişmelerin bir bölümünün doğrudan sektöre yönelik olması beklenirken, bir bölümünün de ekonomi politikalarına bağlı dolaylı gelişmeler olması bekleniyor. Rapora göre, ekonomi politikalarındaki değişim olasılığı da sektörleri etkileyecek. Faiz oranları ve döviz kurlarındaki artışların ilk aşamada maliyet ve fiyat artışları ile sektörlerde sınırlayıcı etki yapması bekleniyor. Yine bütçedeki tasarruf ihtiyacı da kamu yatırımlarını ve inşaatlarını sınırlayabilecek. Döviz kurlarındaki olası artışlar ise malzeme ihracatını destekleyecek.

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