  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Piyasaları etkilemesi bekleniyor! FED'den flaş adım
Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama
Meteorolojiden sel uyarısı!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Ekonomi İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi geriledi
Ekonomi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin temmuz sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:53:00 -
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi geriledi

Buna göre, faaliyetler tarafında temmuz ayındaki uzun tatiller ve çalışma gün sayısının azalması olumsuz etki yaptı. Faaliyet, güven ve beklentilerin birlikte düşüş gösterdiği İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan gerileyerek 78,14 puana indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay