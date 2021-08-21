İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi geriledi
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin temmuz sonuçları açıklandı.
Buna göre, faaliyetler tarafında temmuz ayındaki uzun tatiller ve çalışma gün sayısının azalması olumsuz etki yaptı. Faaliyet, güven ve beklentilerin birlikte düşüş gösterdiği İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan gerileyerek 78,14 puana indi.