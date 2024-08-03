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Yerel İnşaat işçisinin korkunç ölümü
Yerel

İnşaat işçisinin korkunç ölümü

Yeniakit Publisher
2024-08-03 19:17:00 -

İstanbul Sarıyer'de bir inşaatta korkunç bir kaza yaşandı. Olayda bir işçi kamyonun dorsesi altında kalarak hayatını kaybetti.

Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanında toprak dökümü yapan bir hafriyat kamyonu yan yattı. Bu sırada kamyonun yanında bulunan bir inşaat işçisi yan yatan kamyonun dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat alanında bulunan hafriyat kamyonu toprak dökümü yaptığı sırada yan yattı. O sırada kamyonun yakının bulunan inşaat işçisi Abdulkadir Doğan (44) yan yatan dorsenin altında kaldı. Vücudu toprak altında kalan inşaat işçisini önce çevredekiler çıkarmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Abdulkadir Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Doğan'ın cansız bedeni ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası hafriyat kamyonunun sürücü Serdar Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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