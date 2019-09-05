İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü

Denizli’de çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 1 çocuk babası inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaatta çalışan Nurettin Şapma, beton mikserinden beton döktüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle makineden elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şapma, ardından ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 çocuk babası Şapma yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.