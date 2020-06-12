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Aktüel

İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

Şanlıurfa’da 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:19:07 -
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

Şanlıurfa’da 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı.


Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde yapımı devam eden 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, hayatlarını tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşların hayatını da tehlikeye atan işçilerin çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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