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Aktüel İnşaat işçilerinin gülümseten anları viral oldu! Ustayı demirlerin arasında unuttular
Aktüel

İnşaat işçilerinin gülümseten anları viral oldu! Ustayı demirlerin arasında unuttular

Yeniakit Publisher
2023-04-11 23:24:00 - 2023-04-11 23:29:43

İnşaat sırasında işçilerin, arkadaşlarını demirlerin arasında unuttuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşçilerin yaptıkları inşaatta kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Binadaki bir katın demir çalışmalarını bitmesinin ardından bir çalışanın katta mahsur kaldığını gören arkadaşları o anları kaydetti.

Sosyal medyada gündem oldu

Birkaç demiri aralayarak arkadaşlarını bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan işçiler bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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