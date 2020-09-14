İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi
Şanlıurfa-Siverek'te inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı.
Kamyonetin şarampole devrilmesi sonucunda biri ağır 7 kişinin yaralandı bildirildi.
52 yaşındaki İsmet Kürkçü idaresindeki 01 FD 232 plakalı kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile beraber araçta bulunan Neşet Ekinler (50), Abdulbaki Çiçekli (17), Veli Kuyanay (29), Mustafa Kürkçü (19), Barış Beyaz (41) ve Mehmet Veysi Güzen (41) yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine ulaştırılan yaralılardan Neşet Ekinler'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza geçirenlerin inşaatta işçi olarak çalıştıkları ve işten evlerine döndükleri ifade edildi.