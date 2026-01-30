  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Seyfullah Maden
İstanbul'daki inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, liderliğini Doğukan Arslanhan isimli şahsın yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 30 Ocak 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 66 adrese yapılan baskınlarda, 19 şüpheli hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler ve şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

