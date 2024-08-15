İnşaat devi iflas ediyor! Çalışanlar şokta, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar

Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketi konkordato başvurusunda bulundu.

Küresel ekonomik krizin etkileri, Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Ayos Holding'i de vurdu. Şirket, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunarak sektörde büyük bir şok etkisine sebep oldu.

2006 yılından bu yana inşaat, yönetim, temizlik, güvenlik, otomotiv, lojistik ve bilişim gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren Ayos Holding ve bünyesindeki tüm iştirakler, konkordato kapsamına alındı. Mahkeme, şirketlere 2 ay süreyle geçici konkordato mühleti verirken, alacaklılara da itiraz hakkı tanıdı.

Konkordato süreci ne anlama geliyor?

Konkordato, bir şirketin borçlarını ödeme güçlüğü yaşadığında mahkeme kararıyla belirli bir süre için alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerinin durdurulması ve şirketin yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunulması anlamına geliyor. Ayos Holding için başlatılan bu süreç, şirketin geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

Küresel krizin etkileri

Küresel ekonomik krizin inşaat sektörünü olumsuz etkilemesiyle birlikte, Ayos Holding gibi büyük şirketler de zorlu süreçlerden geçiyor. Şirketin konkordato başvurusu, sektördeki diğer oyuncular için de uyarı niteliğinde.

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Ayos Holding'in konkordato sürecinden başarıyla çıkıp çıkmayacağı, şirketin alacaklılarıyla varacağı anlaşma ve mahkemenin vereceği kararlara bağlı. Sektör temsilcileri ve yatırımcılar, şirketin geleceği hakkında yakından takipte.

Mahkeme kararıyla alacaklılara, konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı. Alacaklılar, itiraz dilekçelerini İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunabilecekler.

Kaynak: Kamusonhaber

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