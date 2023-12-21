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Yaşam İnşaat çalışanları yürekleri ağızlara getirdi
Yaşam

İnşaat çalışanları yürekleri ağızlara getirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-21 18:19:00 -

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir bina tadilatında çalışan ustaların şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 60 metre yükseklikte güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görüldü.

Depremden kaynaklı orta hasar olduğu gerekçesiyle tadilat yapılan binanın inşaatında güvenlik önlemlerini hiçe sayarak tehlikeli şekilde çalışan inşaat ustaları yürekleri ağızlara getirdi. Şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 60 metre yükseklikteki inşaatta baretsiz, güvenlik kemersiz sadece demir iskeleye tutunarak çalışan ustalar, görenleri hayrete düşürdü. Neyse ki ustanın tehlikeli mesaisi bir faciaya dönmeden sona erdi.

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