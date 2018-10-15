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İnovasyon ve dijital dönüşüme olan ilgi artıyor

Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada inovasyon ve dijital dönüşüme olan ilginin arttığı ortaya kondu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:55
İnovasyon ve dijital dönüşüme olan ilgi artıyor

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkeden 674 İnsan Kaynakları profesyonelinin katıldığı ve Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde edildi. İşte bunlardan biri kaçı:

-İnsan kaynakları uzmanlarına göre şirketleri için kritik öneme sahip konuların başında inovasyon geliyor.

-Büyüme, dijital dönüşüm, çeviklik, verimlilik, yetenek kazanma ve geliştirme önemli görülen başlıklar arasında sıralanıyor.

-Mobilitenin de etkisiyle esnek çalışma imkânları genişledi. İskandinavya bölgesinde çalışanların yüzde 47’si, Orta ve Güney Avrupa’da çalışanların ise yüzde 37’si ayda en az 3 gün evden çalışabiliyor.

-İK profesyonellerinin yüzde 41’ine göre süreçlerin dijitale taşınması kritik öneme sahip.

-Katılımcıların yüzde 27’si İK süreçlerinde dijital eğitim ve öğrenime ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyor.

-İki sene içinde yapılması gereken en önemli yatırım ise İK süreçlerinin dijitalleştirilmesi olarak tespit edildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:55
  1. Great Place To Work Enstitüsü
  2. Güney Avrupa
  3. İnsan Kaynakları
  4. dijital dönüşüm

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