İnönü’de zabıta ekipleri kahvehane, çay bahçesi ve lokantaları denetledi

İnönü Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle iki buçuk aya yakın bir zaman kapalı kalan ve 1 Haziran itibariyle ilçede hizmet vermeye başlayan kahvehane, çay bahçesi ve lokantalarda denetim yaptı.

Covid-19 salgını sonrası normalleşme sürecinde İnönü Belediyesi ilçe genelinde açılan iş yerlerinde kontroller gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontrollerde, belediye zabıta ekipleri salgın sebebiyle iki buçuk aydır kapalı olan kahvehane, çay bahçesi ve lokantalarda denetleme yaptı iş yeri sahiplerine yeni normalleşme süresince müşterilerden sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz iş yerlerine alınmamaları, işçilerin ise çalışma alanlarında eldiven ve maske takmaları konusunda uyarırken okey, kağıt ve tavla gibi oyunların oynanmasında yasak olduğu konusunda bilgilendirmede bulundular.

İki buçuk ay sonra dükkanlarını açan işletme sahipleri; belediyenin denetimlerin çok önemli olduğunu ve iş yerlerinin açılmadan önce belediye tarafından sağlanan dezenfekte desteğinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiklerini ifade etti.