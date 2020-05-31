İnönü Üniversitesi’den personel alımı

Malatya İnönü Üniversitesi, 169 hasta ve yaşlı bakımı elemanı ile 4 güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası olan iskur.gov.tr adresi üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre İnönü Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne toplam 169 hasta ve yaşlı bakımı elemanı alımı yapacak.

4 güvenlik görevlisi alınacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre, İnönü üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne toplam 4 erkek güvenlik görevlisi alımı yapacak.

İş başvuruları en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden yapılacak. Başvurulardan sonra kura çekimi 9 Haziran Salı günü İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda saat 09:00’da yapılacak.

Sözü edilen personel alımıyla ilgili ayrıntılı bilginin İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinden alınabileceği kaydedildi.

342 sağlık personeli için başvuru 12 Haziran’da son

Öte yandan, daha önce yapılan ilanla duyurulan 342 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu ise 12 Haziran’da sona erecek.

Başvuru kapsamında 300 Hemşire, 2 Psikolog, 1 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 37 Sağlık Teknikeri alımı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi’nin web sitesinden alınabilecek.