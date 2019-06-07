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İnönü Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre İnönü Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 33 öğretim üyesi alınacak. İnönü Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 7 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 21 Haziran. İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte İnönü Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

07 Haziran 2019 Cuma 09:14
İnönü Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre İnönü Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 33 öğretim üyesi alınacak. İnönü Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 7 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 21 Haziran. İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte İnönü Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri yarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 07.06.2019

İlan son başvuru tarihi: 21.06.2019

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.) Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:14
  1. İstanbul
  2. İnönü Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru
  3. İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru

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