İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu başarıya doymuyor

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Yarış Takımı, kurulduğu günden bu güne elde ettiği başarılarla dikkatleri çekiyor. Türkiye’nin yanı sora Avrupa’da da çeşitli ülkelerde pedal çeviren üniversiteli öğrenciler, katıldıkları organizasyonlardan da önemli dereceler elde ederek ismi duyuruyor.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Yarış Takımı, son olarak Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Türkiye Koç Spor Fest şampiyonasında derece elde etmişti. Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Arıbaş, Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) standartlarında olabilecek zorlu parkurlarda yarışları Türkiye dereceleri ile bitirdiklerini belirterek, "Yenilenen yarış takımımız senenin başından beri yaptığı disiplinli ve özverili antrenmanlarının meyvelerini aldı. Bu sezon önemli başarılara imza attık. Aynı şekilde seneye kupalarla dolu bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Yarış Takımı, kurulduğu günden bu güne elde ettiği başarılarla alkış alıyor. Tabi bu da bizi mutlu ediyor. Türkiye’nin yanı sora Avrupa’da da çeşitli ülkelerde pedal çeviren öğrencilerimiz katıldıkları organizasyonlardan da önemli dereceler elde ederek kendilerini gösterdiler. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.