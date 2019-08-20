İnönü Mağarası’ndaki 2 bin yıllık etçil kalıntılarına rastlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapılan kazılardan sonra Ereğli’nin tarihini 2 bin yıl geriye taşıyan ve “Karadeniz tarihinin yeniden yazıldığı” Ereğli’deki İnönü Mağarası’na araştırmacılar yoğun ilgi gösteriyor.

Elde edilen bulguları incelemek üzere Harvard Üniversitesi’nden Ereğli’ye gelen ve alanındaki 5 profesörden biri olan Zooarkeolog Benjamin Arburckle, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’la düzenlediği basın toplantısında “İnönü Mağarası’nda bir çok etçilin kalıntılarına ulaştık. Bunlar arasında ayı, leopar, vaşaklar, vahşi kediler, sansarlar ve tilkiler de var” dedi.

Kdz. Ereğli Alacabük Köyü sınırları içindeki İnönü Mağarası’nda yürütülen çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Mağarada yürütülen kazı çalışmalarına katılmak için Amerika’dan Ereğli’ye gelen ve dünyadaki hayvan kalıntılarını inceleyen 5 profesörden biri olan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Zooarkeolog Benjamin Arburckle, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’la birlikte düzenlediği basın toplantısında elde ettikleri hayvanlara ait önemlibulguları açıkladı.

Belediye Başkanlık Toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Posbıyık ve Arburkcle ile birlikte BEÜ Arkeoloji Bölümü kazı ekibinden Ali Güney ve Burak Kader ile Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli öğretim görevlisi Ayşegül Erden son çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Arburckle, İnönü Mağarası ve çevresinde tarih öncesi ve erken tarih dönemlerinde kültür, ekonomi ve yaşama ilişkin araştırmalar yapıldığını belirterek, "Bu insanların neler yediği, avcı, çoban veya çiftçi olmaları ile ilgili gelişmeler, onların yaşam biçimleri, bu yaşam biçimlerinde hareketlilikleri, bu kalıntıların dünyanın hangi bölgeleri ile ilişkileri olduğu konularını aydınlatmak istiyoruz. Yine İnönü Mağarası’ndaki hayvan buluntuları üzerine bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışmanın çok başındayız" dedi.

"Sığır bin kilo, yaban domuzu 300 kilogram"

İnönü Mağarası’nda bulunan hayvan kemiklerine ilişkin yaptıkları ilk araştırmaların sonuçlarını açıklayan Arburckle, "Yerli ve vahşi hayvanlarla ilgili İnönü Mağarası’ndaki kalıntılarda çeşitli bilgilere ulaştık. Burada yerel domuzlar var, hem etleri hem de yağları için kullanılmış. Meşe ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlarda sürü olarak dolaştırılmış, bunlar şaşırtıcı bulgular. Yine yerel keçiler var, etleri ve kılları için kullanılmış. Yerel sığırlar var ama enteresan olan koyun kalıntısı bulunmaması. Koyun yünü yerine keçi kıllarının iplik haline getirildiği sonucu ortaya çıkıyor. Bizi şaşırtan konu burada çok fazla vahşi hayvan çeşitliliğinin de olması. Karaca, Kızıl geyik kalıntıları bulduk. Geyikler etleri ve boynuzlarıyla eşya yapımı için kullanılmış. Burada büyük bir sürpriz de çok sayıda yaban domuzu ve yaban sığırı kalıntıları bulunması. Bunlar mağaradaki insanlar tarafından avlanmışlar. Sığırın ortalama bin kilo, yaban domuzunun ise 300 kilo olduğu tahmin ediliyor" dedi.

"Leoparlar, vaşaklar ve vahşi kediler"

Yapılan kazılarda çok sayıda vahşi hayvan kalıntısına ulaştıklarını anlatan Arburckle, şunları söyledi:

"Bir çok etçilin kalıntılarına ulaştık. Bunlar arasında ayı, leopar, vaşak, vahşi kedi, sansar ve tilkiler de var. Bu hayvanların da kürkleri için avlandıklarını düşünüyoruz. Sonuç olarak bizi şaşırtan diğer konu, bu alanda kuş, kara kaplumbağası ve balık kalıntıları da bulduk. Buradaki insanlar ya mağaradan denize gidip balıkları alıp getirdiler ya da deniz kenarında yaşayan eski insanlarla bağlantıları vardı onlar bu bölgeye getirdiler. Bu bulgularla laboratuvarlarımızda araştırmaya başlayacağız. Kemiklerin DNA’larından tanımlamaya çalışacağız, türlerini anlayacağız. Buradaki hayvanların Avrupa ve Asya’daki hayvanlarla bir bağının olup olmadığını anlamaya çalışacağız"

İnönü Mağarası’nın önemini vurgulayan Arburckle, "Burada yaptığımız araştırmalar bu bölgedeki yeni çok heyecan verici keşiflerin başlangıcı olacak. Bu bölgedeki tarih öncesi dönemlerin nasıl olduğunu bütün dünya bizimle birlikte izleyecek. İnönü Mağarası, Karadeniz bölgesinde ilk kez bu derece bulgulara rastlanan ilk yer. Karadeniz’in tarihi burada ilk kez bu yönüyle yazılacak" diye konuştu.

"Araştırmalar Avrupa ve dünyada ses getirmeye başladı"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında, İnönü Mağarası’nda yapılan kazılarda bir takım tarihi vesikalar ortaya çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu araştırmalar Avrupa ve dünya çapında ses getirmeye başladı. Bu yapılanların kazıların neticelerini alanlar ilçemize gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Benjamin Arburckle. Hayvan kalıntıları üzerinde araştırma yapan dünyadaki 5 kişiden bir tanesi. Konunun en üst düzeyine gelmiş bir kişi"

Başkan Posbıyık, Arbuckle’nin çeşitli araştırmalar için daha önce de Türkiye’ye geldiğini ve kendisine ‘Bünyamin’ isminin takıldığını belirterek “Kendisini ilçemizde ağırlıyoruz. Cehennemağzı mağaralarına gitti, kendisi hacı oldu. Artık Hacı Bünyamin oldu” dedi.

Başkan Posbıyık ayrıca çevirmenliği kızı Tuba Posbıyık Urcu’nun yapmasına da dikkat çekti. “Tuba da Harvard mezunu. İki Harvard’lıyı bir araya getirdik" dedi.