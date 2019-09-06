İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor

İnönü Belediyesi ilçede bulunan gençlere yönelik yatırımlarını arttırırken düzenlenen turnuva programlarına aralıksız devam ediyor.

Kadir Bozkurt başkanlığındaki İnönü Belediyesi, çalışmalarında gençlere yönelik yatırım ve etkinliklere devam ediyor. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinlerinin yılın tamamında spor yapabilmeleri için 235 metrekare alan üzerine modern ve tam donanımlı spor ve sosyal yaşam merkezini hizmete sunmasının ardından 2019 yılında ilçeye kazandırdığı İnönü Belediyesi Spor Kompleksi ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. İnönü Belediyesi Spor ve Sosyal Yaşam Merkezinde pilates, aerobik, step, vücut geliştirme ve atletizm branşlarında kurslar düzenlenirken, İnönü Belediyesi Spor Kompleksinde halı saha futbol turnuvaları ile voleybol turnuvası düzenlendiği belirtildi.

Yılın her günü 26 derece sıcaklığa sahip doğal kaynak suyuyla ünlü Pınarbaşı havuzlarında her yıl Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa Yüzme Kursları düzenlenmeye devam ediliyor.

İnönü Belediyesi, gençlere tesis ve destek faaliyetlerine devam ederken bu kapsamda sponsor olunan Oryantiring sporcusu Elif Gökçe Avcı’nın gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında 2018 Dünya üçüncüsü olduğu, İnönülü Kız Takımı ise takımlar halinde Türkiye Şampiyonu oldukları belirtilirken ilçede spora gönül veren amatör kulüplere malzeme desteği verilmeye devam edildiği belirtildi.