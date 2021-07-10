'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.' Yazarımız Prof. Saygılı'nın babası Hakk'a yürüdü
Gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın muhterem babası Nurettin Saygılı, dar-ı bekaya irtihal etti.
Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın muhterem babası Nurettin Saygılı, Hakk'a yürüdü. Merhum Saygılı'nın cenaze namazı, İskenderun ilçesinin Karayılan Köyü Camisi'nde kılınacak. Saygılı'nın cenazesi, köy mezarlığına defnedilecek.
Akit Medya Grubu olarak merhum Saygılı'ya Allah'tan Rahmet, yazarımız Sefa Saygılı ile birlikte geride kalanlarına sabır ve başsağlığı dileriz.