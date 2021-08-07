“İnlerinize gireceğiz!” denilmemiş miydi? 13 FETÖ’cü hain Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu olmak üzere 19 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."