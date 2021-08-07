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“İnlerinize gireceğiz!” denilmemiş miydi? 13 FETÖ’cü hain Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu olmak üzere 19 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:54:00 -
“İnlerinize gireceğiz!” denilmemiş miydi? 13 FETÖ’cü hain Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." 

 

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