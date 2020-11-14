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Dünya İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi
Dünya

İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi

Rusya’nın Novosibirsk kentinde acil iniş yapan bir kargo uçağı sürüklenerek pistten çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 08:28:00 -

Rusya’nın Novosibirsk kentinde 150 ton yük taşıyan An-124 tipi kargo uçağı, Tolmachevo Havaalanı’na teknik arıza sonucu acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada kontrolden çıktığı ve pistte sürüklendiği belirtildi. 

Tass'ın haberine kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; uçağın pilotu Evgeny Solovyov, “İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına geri döndük” dedi.

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Yorumlar

Aydın

Yerli üretim değilse böyle devasa makinelere para yatırmak düşündürücü. İşte gitti! Lazımsa yapacaksın, başka türü hayat şansın yok.
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