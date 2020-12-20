İngiltere uçuşların yasaklandığı ülkeler? | İngiltere’nin kuzeyinde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün saptandığı açıklandı. Bu mutasyonun bulaştırıcılığının yüzde 70 daha fazla olduğu belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti. Bu sebeple birçok ülke İngiltere’ye olan uçuşları durdurdu. Peki, Türkiye’den İngiltere’ye gitmek yasak mı?

İngiltere'ye uçuşlar durduruldu mu? | Türkiye'den İngiltere'ye uçuş var mı?

Fransa, Belçika, Hollanda ve İsrail geçici bir süreyle İngiltere’ye uçuşlarını durdurdu. Türkiye’nin İngiltere’ye uçuşlarla ilgili henüz bir açıklaması bulunmuyor.