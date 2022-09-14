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Dünya İngiltere'nin yeni kralından şoke eden görüntü
Dünya

İngiltere'nin yeni kralından şoke eden görüntü

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın videosu çok konuşulacak cinsten.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 02:05:00 - 2022-09-14 02:05:41

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum" dedi. Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü. Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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