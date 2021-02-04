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Dünya İngiltere'nin uçak gemisi o ülkeye konuşlandırılacak
Dünya

İngiltere'nin uçak gemisi o ülkeye konuşlandırılacak

İngiltere, HMS Queen Elizabeth uçak gemisini Japonya ile savunma iş birliğinin artırılması amacıyla Japonya'ya konuşlandırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:14:00 -
İngiltere'nin uçak gemisi o ülkeye konuşlandırılacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in (R08), iki ülke arasındaki savunma iş birliğini geliştirmek maksadıyla Japonya'da faaliyet göstereceğini duyurdu.

Savunma Bakanı Ben Wallace ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Japon mevkidaşları ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki çalışma planlarını tartıştı.

Ben Wallace, "Japonya ve Birleşik Krallık, bu yılki Hint-Pasifik ziyaretinde yeni boyutlara yükselen yakın bir savunma ve güvenlik ortaklığı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Hint-Pasifik bölgesinde güvenliği sağlamak ve küresel zorluklarla mücadele etmek için HMS Queen Elizabeth uçak gemisini Japonya'ya gönderme kararı aldı.

Bunların beraberinde iki ülkeden dört bakan, Kuzey Kore tarafından yapılan gemiden gemiye yasadışı transferlerin izlenmesi konusunda işbirliğini artırmayı taahhüt etti.

Kaynak: star.com.tr

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