İngiltere'den vatandaşlarına İsveç için terör uyarısı!
PKK terör örgütü mensuplarına kucak açan ve son dönemde yüce Kur'an'a yönelik saldırılarla gündeme gelen İsveç, İngiltere'nin gözünde "terör tehdidi" haline geldi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarına muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyardı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,İngilizlerden tetikte olmaları istendi.
Açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı.
Kısa süre önce ABD de İsveç’e ilişkin açıklama yaparak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu.
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