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Ekonomi İngiltere'den Türkiye'ye inanılmaz talep! Tarih verildi
Ekonomi

İngiltere'den Türkiye'ye inanılmaz talep! Tarih verildi

SunExpress, İngiltere-Türkiye uçuşlarında frekans artışına gitti. Yaz aylarında talep patlaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:21:00 -
İngiltere'den Türkiye'ye inanılmaz talep! Tarih verildi

Bu yaz sezonunda İngiltere-Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda iptal, frekans artışı ve yeni hat haberleri var.

Türkiye’nin üçüncü büyük turizm pazarı İngiltere’den bu yaz sezonunda Türkiye’ye yapılacak uçuşlarla ilgili planlamalar devam ediyor.

Edinilen son bilgilere göre EasyJet Cenevre-İzmir uçuşlarını iptal etti. Edinburg-Antalya sefer sayısını haftalık 5 frekansa çıkarmaya karar veren SunExpress ise, Edinburg-İzmir uçuşlarını başlatıyor. Ağustos-ekim arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir frekans olarak icra edilecek. SunExpress ayrıca Edinburg-Dalaman uçuş sayısını ise haftada 3 frekansa çıkaracak.

Turizm Güncel 

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