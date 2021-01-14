İngiltere'den Türk İHA'sı bombası

Türk İHA'larından almak isteyen İngiltere resmi görüşmelere başladı. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ve İngiltere ilişkilerine dair CNN TÜRK yayınında açıklamalarda bulundu.

"Türk ve İngiliz şirketler çalışıyor"

İngiltere ve Türk şirketlerinin yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X projesinin son durumu hakkında bilgi veren Chilcott, "TF-X konusunda Türk ve İngiliz şirketler yakından çalışıyor. Beklenenden önce bitirmek mümkün olabilir. Sorun doğru motorun hangisi olacağı konusunda. Çalışmalar genel olarak gayet iyi gidiyor" dedi.

İngiltere Türk İHA'sı alacak mı?

"İngiltere Türk İHA/SİHA'sı almak için Türkiye ile görüştü mü?" sorusuna cevap veren İngiliz elçi, "Evet oldu. Görüşme ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti" dedi.

Sorunun devamında İngiltere Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin SİHA'larına yönelik yaptığı "Düşmana gerçek bir tehditler, oyun değiştiriciler" değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Chilcott şunları söyledi:

Türk İHA'larından etkilendiler

Bay Wallace'nin yaptığı açıklamalar Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş.

Ukrayna ile tarihi ortaklık

Uruskiy, savunma alanında Türkiye-Ukrayna iş birliğini olumlu gördüğünü belirterek "Bu iş birliği bir yandan bizim için iyi bir tecrübe, öte yandan karşılıklı fayda ve yarar temeline dayanıyor." dedi.

İki ülke arasında bu alanda halihazırda imzalanmış pek çok anlaşma olduğunu hatırlatan Uruskiy, şunları kaydetti:

"Mesela Ukrayna şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Delta Defence, BAYKAR ve daha pek çok Türk savunma şirketiyle aktif bir şekilde iş birliği yapıyor. Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye'yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli. Bahsetmeden geçemeyeceğim bir husus da, kasım ayındaki ziyaret kapsamında başlıca Türk savunma şirketleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik ve toplantıda stratejik iş birliğimiz kapsamında iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesindeki büyük potansiyel vurgulandı."

İş birliğinin halihazırda pek çok meyve verdiğini belirten Uruskiy, "Mesela geçtiğimiz günlerde ADA tipi korvetlerin Ukrayna donanması için üretimi anlaşması imzalandı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİHA üretimi kapsamında teknoloji paylaşımına ilişkin anlaşmalar da öncesinde imzalanmıştı. Bu anlaşmalar Ukrayna'da pek çok iş imkanı yaratacağı için ülkeye sosyo-ekonomik açıdan da olumlu katkısı olacaktır. Özetle, iş birliğimiz ivme kazanıyor ve eminim ki başarılı olacağız." dedi.

"7-8 ülke ile görüşüyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sıraya girdiler

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Sırbistan, Tunus, Katar ve Libya.