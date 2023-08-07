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Spor İngiltere'den Süper Lig'e Kamerunlu orta saha
Spor

İngiltere'den Süper Lig'e Kamerunlu orta saha

Yeniakit Publisher
2023-08-07 23:46:00 -
İngiltere'den Süper Lig'e Kamerunlu orta saha

Samsunspor, Swansea City'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı taransfer etti.

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı.

Ntcham, İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Swansea City’nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

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