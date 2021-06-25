İngiltere’den milyonları ayağa kaldıran karar! Para ödülü verecekler

İngiltere, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) almaya hazırlandığı kararı konuşuyor.

Zira kurum sigarayı bırakmaya teşvik etmek için bu yönde karar alan hamile kadınlara para ödülü vermeye hazırlanıyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bu plan kapsamında sigarayı bırakan hamile kadınlara 400 sterlin (yaklaşık 5 bin TL) değerinde alışveriş kuponu verilecek.

Kadınların kuponları almadan önce sigarayı bıraktıklarını kanıtlamak için biyokimyasal testlerden geçmeleri gerektiği açıklandı.

Ancak pandemi nedeniyle bu testlere girmek istemeyenler olabileceğini göz önünde bulunduran yetkililer, test yaptırmayanlara da kuponların verilebileceğini açıkladı.

Bu proje kapsamında yapılan ankette bu yöntem ile her 1000 hamile kadının 177'si sigarayı bırakacağını söylemişti.

Proje hakkında ülke basınına açıklamalarda bulunan Dr Paul Chrisp şu ifadeleri kullandı;

'Kadınların yaklaşık yüzde 10'unun doğum sırasında sigara içtiği biliniyor ve sigara içmenin hem anneler hem de bebekler üzerindeki önemli sağlık etkileri göz önüne alındığında, bu grubu bırakmaya teşvik etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği açık.'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu teşviğin 'hem etkili hem de uygun maliyetli' olduğunun altı çizildi.