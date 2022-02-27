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Dünya İngiltere'den korkutan iddia: Savaş yıllarca sürebilir
Dünya

İngiltere'den korkutan iddia: Savaş yıllarca sürebilir

Ukrayna savaşının 4. gününde İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın müzakere çabalarına güvenmediğini söyledi. Truss, Ukrayna krizinin yıllar boyunca sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 19:49:00 - 2022-02-27 19:51:51
İngiltere'den korkutan iddia: Savaş yıllarca sürebilir

 

Ukrayna savaşının 4. gününde İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın müzakere çabalarına güvenmediğini söyledi. Truss, Ukrayna krizinin yıllar boyunca sürebileceğini de sözlerine ekledi.

 

Dünyanın gözü günlerdir Ukrayna'da. Perşembe günü başlayan savaş tüm hızıyla sürerken İngiltere'den korkutan açıklamalar geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın müzakere çabalarına güvenmediğini söyledi.

Truss, Sky News'e verdiği demeçte, "Ruslar müzakerelerde ciddiyse birliklerini Ukrayna'dan çekmeleri gerekiyor" derken, "Ukraynalıların kafasına silah dayayarak pazarlık yapamazlar. Yani açıkçası bu sözde müzakere çabalarına güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Liz Truss, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sonun başlangıcı olabileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha fazla yaptırım olacağını da sözlerine ekledi

İngiliz bakan, Ukrayna krizinin yıllar boyunca sürebileceğini de sözlerine ekledi.

 

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